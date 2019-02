A Reggio Dixon traccia la via

Sono arrivate le prime parole del nuovo acquisto della Pallacanestro Reggiana Michael Dixon.

"Sono galvanizzato da questa nuova avventura – ha detto il play-guardia – entro a far parte di un club con grande storia e tradizione, in questi anni tanti grandi giocatori hanno vestito questa maglia. Sono consapevole di essere arrivato in un momento di difficoltà e darò il massimo per aiutare la squadra a conquistare più vittorie possibile. Ho svolto solo due allenamenti ma ho visto molta qualità nel gruppo, ora bisogna lavorare insieme duramente per costruire la giusta mentalità. Sarà importante concentrarsi su una partita alla volta, per questo motivo sto già pensando al prossimo step, cioè la partita contro Varese”.

SPORTAL.IT | 20-02-2019 20:15