Dopo lo spostamento per mancanza di neve dei giganti maschili di Coppa del Mondo dalla Val d’Isere a Santa Caterina Valfurva si rischia ora la situazione opposta.

Da venerdì infatti sulla località in provincia di Sondrio sono previsti 70 centimetri di neve e le gare sono in calendario sabato 5 e domenica 6, il primo con le due manche in programma alle 10,30 e alle 13,30 e il secondo alle 10 e alle 13.

OMNISPORT | 02-12-2020 12:38