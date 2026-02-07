A San Siro si illuminano i cinque cerchi, partono le Olimpiadi Milano Cortina

Mattarella in tribuna d'onore, poi l'omaggio al tricolore e l'inno cantato da Laura Pausini

Si accendono le luci sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Cerimonia d’apertura dei Giochi invernali e’ stata uno show, con la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima l’espediente scenico del filmato con l’arrivo sul tram giallo n.26, poi il vero e proprio ingresso allo stadio e gli applausi in tribuna d’onore, insieme alla presidente del Cio Kirsty Coventry. Il capo dello Stato, davanti ai 67mila presenti – record per una edizione invernale – ha assistito all’omaggio alla bandiera italiana consegnata da Vittoria Ceretti fino al palco protocollare e affidata al corpo dei corazzieri. A Cortina intanto il vessillo veniva issato da tre carabiniere. Le note dell’inno d’Italia cantato da Laura Pausini, in black tra due ali tricolori, hanno preceduto il momento dei 5 cerchi olimpici, illuminati sotto gli occhi di tutti.

