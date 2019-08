A Sarri arrivano auguri inattesi di buona guarigione

Più di due anni e mezzo fa si insultarono duramente: era il gennaio del 2016 quando Roberto Mancini, all’epoca allenatore dell’Inter, si presentò davanti ai microfoni della Rai non per parlare della vittoria i coppa Italia contro il Napoli al San Paolo ma per svergognare in diretta Maurizio Sarri. Il Mancio, rosso in volto, cominciò ad accusare duramente il collega, rimproverandogli di essere omofobo e di averlo chiamato finoc…di m…Uno sfogo pesante, con Sarri che farfugliò qualche giustificazione poco credibile (“ero arrabbiato, ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente, avrei dovuto dirgli democristiano?”) e che peggiorò ulteriormente la sua posizione. Da allora non è mai corso buon sangue tra i due.

IL TWEET – Ora però Sarri ha problemi di salute, una polmonite lo terrà lontano dai campi probabilmente almeno per le prime due giornate di campionato e non potrà sedere sulla panchina della sua Juve. Tra i tanti ad augurargli buona guarigione ecco quindi che anche Roberto Mancini ha voluto dire la sua. Un tweet sincero di poche ma sentite parole: “Ti aspettiamo, in bocca al lupo per una completa guarigione!”. Un gesto apprezzato anche da Enrico Varriale che sui social ha scritto: “Complimenti a Roby Mancio e calorosi auguri di pronta guarigione a Sarri. Tra uomini di sport può capitare di litigare ma ci si scusa, come fece Maurizio che aveva sbagliato, e si riparte, con il rispetto reciproco”.

LE REAZIONI – Tutti ricordano quella lite dell’epoca e fioccano i commenti sul web: “Sempre un gran signore il Mancio pure con chi lo merita poco, dopo il “finocc..” di qualche anno fa” o anche: “Speriamo che il passato sia sepolto”, oppure: “Ecco che cos’è la classe. Dimenticare”. Univoci i pareri: “Sei un signore mentre quello resterà sempre un deficente ……nonostante questo un augurio di buona guarigione” o ancora: “Un signore unico Roberto Mancini classe ed educazione “. Non manca però qualche frecciatina: “Complimenti, bravo mister.. Visto che è in vena di sportività, perchè non ci ridà anche lo scudetto del 2006, visto che quell’anno la sua squadra spicciava casa a una delle Juventus più forti di sempre?”.

SPORTEVAI | 23-08-2019 08:47