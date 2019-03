A Sassari piace il calendario affollato

Gian Marco Pozzecco ha lasciato spazio all’assistente Edoardo Casalone per presentare il ritorno dei quarti di finale di Europe Cup contro il Pinar Karsiyaka.

Al PalaSerradimigni si ripartirà dal +19 dell’andata, ma in casa Sassari non ci si fida: “Dobbiamo capire che non ci basterà difendere il vantaggio, servirà l’atteggiamento giusto, quella fame e quella grinta che abbiamo viste contro Trento – l'esortazione di Casalone – Il Pinar non gioca solo in contropiede, all’andata li abbiamo contenuti bene in difesa e credo che la chiave al ritorno sarà la stessa".

I tanti impegni ravvicinati non spaventano la Dinamo, anzi: “Giocare spesso ci sta aiutando molto nel percorso di crescita, perché sperimentiamo in partita ciò su cui lavoriamo in allenamento” ha aggiunto l'assistant coach.



SPORTAL.IT | 26-03-2019 17:50