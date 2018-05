A Sassari tocca a Vincenzo Esposito

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha annunciato l'approdo in panchina di Vincenzo Esposito. Icona del basket italiano, quarto marcatore di sempre e primo italiano ad aver segnato in Nba, 'El Diablo' arriva sull’isola dopo tre anni in Toscana, a Pistoia dove è stato premiato come coach dell'anno nella stagione 2016/2017. Il tecnico casertano, che arriverà a Sassari nei prossimi giorni, guiderà i giganti per le prossime due stagioni. Esposito, in piena sinergia con il club, è già al lavoro con energia ed entusiasmo per delineare i programmi per la stagione 2018/2019. Al suo arrivo sull’isola coach Esposito sarà presentato ai media in conferenza stampa.

"Dopo tre anni ricchi di soddisfazioni a Pistoia, si apre un nuovo ciclo della mia carriera da allenatore e non potevo essere più felice della scelta fatta – commenta il neo tecnico biancoblu -. Sarò per sempre grato a Pistoia per avermi permesso di crescere professionalmente e sono onorato della chiamata del presidente Stefano Sardara per guidare una squadra come la Dinamo Banco di Sardegna. Sono carico di entusiasmo e felice, non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Nei prossimi giorni arriverò a Sassari per iniziare a programmare con Federico Pasquini e gli altri collaboratori una stagione per noi importante. Sono pronto a dare tutto me stesso in questa stagione perché possa essere vincente e ricca di soddisfazioni per questi colori e questa città".

SPORTAL.IT | 22-05-2018 16:50