A Serena Williams basta un'ora: è in finale

Serena Williams si qualifica in finale degli Us Open, la sua nona in carriera, dopo aver schiantato in semifinale la lettone Anastasija Sevastova. La tennista statunitense si è imposta con un secco 6-3, 6-0 in poco più di un'ora di gioco.

''E' incredibile, un anno fa stavo combattendo per la mia vita in ospedale dopo la nascita di mia figlia. Ogni giorno che sono sul campo sono grata di avere l'occasione di giocare questo sport. Non importa quello che succede in ogni partita, mi sento come se già avessi vinto''.

La Williams si giocherà il titolo contro la giapponese Naomi Okasa, di 16 anni più giovane.

SPORTAL.IT | 07-09-2018 09:25