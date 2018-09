A Sochi Hamilton sfreccia pure di venerdì

È un Lewis Hamilton versione "cannibale" quello che ha approcciato il weeekend del Gp di Russia a Sochi. Dopo aver chiuso staccato da Vettel la prima sessione di prove libere, all’inglese della Mercedes è bastato dismettere le super soft per mettersi in assetto da gara per tornare a volare e ad infliggere distacchi abissali alla concorrenza, Ferrari in testa. Per Vettel e Raikkonen infatti solo quinto e sesto tempo, distanziati di mezzo secondo e un secondo pieno. È solo la sesta volta in stagione in cui Hamilton chiude in testa le libere del venerdì.

Tra Hamilton e le Rosse si sono insediati Bottas e le due Red Bull, che però partiranno in fondo allo schieramento per cambiamenti alla power unit. Il momento-no di Vettel è completato da un testacoda alla curva 13 durante la simulazione di gara.

SPORTAL.IT | 28-09-2018 17:25