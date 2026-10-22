Riparte la stagione dello sci alpino con il gigante di Soelden nel quale le italiane gareggeranno a fari spenti. Bassino al rientro dopo un anno di stop, Trocker vuole stupire. Schieb la favorita

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Devono ripulire il manto e finire preparare la pista, e allora niente test sul Rettenbach. Non propriamente il migliore degli start per la nuova stagione di Coppa del Mondo, ma a pensarci bene è già un miracolo che a fine ottobre (di questo ottobre, in modo particolare) ci sia la possibilità di gareggiare sulla neve. Perché la stagione dello sci alpino rischia di diventare sempre più compressa, tra stravolgimenti climatici in evidente ascesa in tutto il globo e la sensazione che predisporre piste e impianti (soprattutto in ragione della sicurezza) sia diventata un’impresa titanica, e neppure a basso costo economico (e ambientale).

Senza Brignone e Goggia, ma senza troppa pressione

Soelden però quest’anno è pronta a vivere il suo week-end di gloria. Con il gigante femminile che sabato mattina (ore 10 la prima manche, alle 13 la seconda) apre ufficialmente la stagione numero 61 di Coppa del Mondo. Un gigante che per l’Italia si presenta tutto inevitabilmente in salita: mancherà Federica Brignone, che non sa ancora quando tornerà a sciare dopo l’operazione con la quale a fine estate ha rimosso viti e placca dalla gamba sinistra (ieri sera era a Roma per la premiere di “Federica – L’Ultima Olimpiade”, un docufilm che racconta tutto il percorso che l’ha portata a rientrare dall’infortunio del 2025 fino a conquistare due medaglie d’oro a Milano-Cortina).

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Ma mancherà anche Sofia Goggia, che negli ultimi anni a Soelden non s’era affatto comportata male, che a sua volta sta cercando di capire quando sarà il momento del debutto stagionale dopo lo stop prolungato (e forzato) per il virus rimediato in Sudamerica. Il contingente azzurro sarà così un po’ limitato, con Lara Della Mea come principale riferimento (ma non al meglio) e con una Laura Pirovano che dopo aver conquistato la coppetta di specialità di discesa nella passata stagione ha voluto mandare un segnale forte a se stessa, scegliendo la polivalenza per diventare un fattore anche ad alto livello nella classifica generale della coppa di cristallo.

Bassino, un anno dopo: il ritorno più atteso

A Soelden tornerà soprattutto Marta Bassino: un anno fa (era il 22 ottobre 2025) s’infortunò al crociato, danno che le costò non soltanto l’esordio sul Rettenbach, ma l’intera stagione (e quindi anche la partecipazione alle olimpiadi). “Marta sta bene, ma le manca il ritmo gara”, spiega Gianluca Rulfi, direttore tecnico della squadra italiana.

“È difficile dire come potrà comportarsi in una situazione agonistica vera, ma in allenamento ha mostrato buoni tempi (c’era anche Sara Hector, e negli ultimi giorni il cronometro s’è avvicinato parecchio ai riscontri della svedese), facendo vedere anche una condizione accettabile per una che non gareggia più da quasi due anni. Chiaro, nessuno si aspetta niente di clamoroso, almeno in questa prima tappa che funge da rientro: sarà importante ritrovare il ritmo, ma io sono abbastanza fiducioso che Marta possa far bene”.

Della Mea e Zenere acciaccate, occhio a Trocker

Rulfi ha parlato a ruota libera a poche ore dal trasferimento dalla Val Senales, dove le azzurre hanno fatto tappa nelle ultime giornate. “Della Mea in estate ha avuto problemi alla schiena, speriamo non debba scontarli subito in pista. Purtroppo anche Asja Zenere ha dovuto fare i conti con problemi a un ginocchio, tanto da ricorrere spesso alle cure dei fisioterapisti, e così abbiamo valutato anche di farle fare più allenamento nella velocità per aiutarla a ritrovare certi automatismi. Pirovano ha una predisposizione innata per il gigante, ma in passato non aveva mai potuto completare i programmi di lavoro, mentre quest’anno abbiamo deciso di riprovarci con tutto l’impegno possibile”.

A Soelden l’Italia schiererà anche Alice Pazzaglia e Anna Trocker, ormai pronte al definito salto dalla Coppa Europa. “Hanno bisogno di fare esperienza, ma hanno mostrato ottime cose. Trocker ha chiuso alla grande la passata stagione, ma in condizioni più invernali ha faticato un po’ di più e deve cercare di trovare continuità. Ha grandi mezzi, sa attaccare e andare forte, ma a volte è un po’ restia a correggere gli errori e quindi deve imparare ad adattarsi al contesto. Sul piano fisico, però, in questi mesi è cresciuta tanto e questo è un bel segnale”.

In pista anche Emilia Mondinelli (“Si è allenata benissimo, meritava la convocazione”) e Giorgia Collomb, anch’essa frenata da problemi alla schiena, “ma è in ripresa e sta affrontando il lavoro con una mentalità molto professionale”.

Schieb favorita sul Rettenbach, Shiffrin da vedere

Rulfi s’è detto abbastanza certo di non vedere italiane sul podio nella gara di sabato, ma di accontentarsi di “un bel risultato di squadra”. Quanto alle favorite, i nomi sono quelli di sempre: Julia Schieb ha vinto un anno fa e si ripresenta da favorita numero uno davanti ad Alice Robinson e Sara Hector.

Mikaela Shiffrin, dopo un’estate nella quale ha privilegiato di più la velocità, non è data al top della condizione e potrebbe accontentarsi di portar via punti per la generale, mentre Paula Moltzan e Camille Rast sono due potenziali candidate al podio, e tutto sommato anche Lara Colturi ha ambizioni simili. Occhio poi a Emma Aicher, la giovane polivalente tedesca che già da questa stagione vuol mettere nel mirino la Coppa del Mondo generale.