A sorpresa Ronaldo cancella il suo passato

Cristiano Ronaldo ha deciso di voltare pagina e vuole cancellare del tutto la sua vita di Madrid. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, CR7 in questi giorni sta svuotando la sua lussuosa residenza madrilena da 5.5 milioni di euro e sarebbe anche pronto a cedere l'albergo che aveva acquistato nella capitale spagnola e che ha un valore di circa 20 milioni di euro.

C’è però anche dell’altro: il campione portoghese, in questi giorni, non passerà nemmeno a Valdebebas, centro sportivo del Real Madrid. Lo avrebbe fatto per i compagni, ma vuole evitare qualsiasi contatto con Florentino Perez: il nuovo numero 7 della Juventus lo accusa di averlo abbandonato a se stesso nella battaglia col fisco spagnolo che lo ha multato per 18.3 milioni di euro.

"Chi se lo sarebbe immaginato? È tempo di dirsi addio. Giuro che pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Ma nulla in questa vita è per sempre, spero che tu sia molto felice nel tuo nuovo viaggio. Ho passato quasi 10 anni dalla tua stessa parte, 10 anni di gioia, bel calcio, vittorie, sconfitte e momenti meravigliosi. Ho imparato molto da te, la tua dedizione è la cosa più bizzarra che ho visto in un atleta. Auguro tutto il meglio per te e la tua bellissima famiglia. Mi mancheranno i nostri discorsi prima delle partite al fine di raggiungere i giusti risultati e quando prima delle finali ci rassicuravi con la tua esperienza e con l'amore che davi ai più piccoli! Sono orgoglioso di aver giocato con te, NON PERCHÈ SEI IL MIGLIOR GIOCATORE MA PER QUELLO CHE SEI COME PERSONA. Quando smetterò di giocare mi siederò al bar per bere una birra, raccontare diverse storie e mostrare tutte le nostre foto. Presto saremo di nuovo insieme", le parole di Marcelo. Uno con cui Cristiano Ronaldo continuerebbe a giocare volentieri.

SPORTAL.IT | 23-07-2018 11:50