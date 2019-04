A Stefan de Vrij non basta il terzo posto

A poco più di un mese dalla fine del campionato l’Inter veleggia al terzo posto che significherebbe qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions League.

Il vantaggio sulle inseguitrici, però, non è ancora rassicurante, così Stefan de Vrij invita a tenere desta l’attenzione anche alla vigilia della trasferta di Frosinone: “Stanno bene e saranno spinti dai loro tifosi. Sarà una partita fondamentale” ha detto in conferenza stampa il centrale olandese, che ha poi rivelato come l’eventuale terzo posto non sarebbe un risultato da festeggiare in maniera troppo convinta…

"Secondo me avremmo potuto fare meglio, ma l'importante è chiudere bene e tornare in Champions League che è la cosa più importante".

Se sarà terzo posto sarà stato decisivo il gol dell'ex laziale nel derby di ritorno contro il Milan: "Già all’andata ci provai, ma fui sfortunato perché colpii la traversa, al ritorno la palla è entrata ed è stata una grande emozione”.

