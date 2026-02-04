Le gare di Sci di Fondo si disputano nello storico impianto di Tesero in Val di Fiemme, che presenta alcune novità per le Olimpiadi

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Le gare di Sci di Fondo si disputano a Tesero in Val di Fiemme (Trentino), unitamente alla gara di fondo della Combinata Nordica (la gara di salto si disputa invece ai trampolini di Predazzo). L’impianto si chiama Tesero Cross-Country Skiing Stadium e ha una capienza di 15.000 spettatori. Situato a 830 metri di altitudine, lo stadio ha ben 19 km di piste per tutte le varie gare in programma.

L’impianto risale alla metà degli anni 80 e ha avuto numerosi interventi di miglioria. Anche per le Olimpiadi di Milano-Cortina sono stati fatti lavori di ammodernamento in particolare sono stati disegnati nuovi anelli sia per le gare di tecnica classica sia per lo skating. La Val di Fiemme è uno dei templi dello Sci di Fondo a livello mondiale, ha ospitato la rassegna iridata già tre volte ed è un appuntamento fisso nel calendario delle discipline nordiche.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come raggiungere Tesero per le gare di Sci di Fondo

L’impianto per lo Sci di Fondo si trova a Tesero. Raggiungerlo è comodo utilizzando le navette previste sia al parcheggio di corrispondenza sia alla stazione di Ora, che è quella più vicina. In questa mappa di Tuttocittà tutti i vari siti olimpici non sono solo indicati, ma cliccando si possono avere tutte le informazioni necessarie per raggiungerle e le indicazioni di tutti i servizi più importanti in zona (ristoranti, alberghi, benzinai, parcheggi etc)