Le gare di Sci di Fondo si disputano a Tesero in Val di Fiemme (Trentino), unitamente alla gara di fondo della Combinata Nordica (la gara di salto si disputa invece ai trampolini di Predazzo). L’impianto si chiama Tesero Cross-Country Skiing Stadium e ha una capienza di 15.000 spettatori. Situato a 830 metri di altitudine, lo stadio ha ben 19 km di piste per tutte le varie gare in programma.
L’impianto risale alla metà degli anni 80 e ha avuto numerosi interventi di miglioria. Anche per le Olimpiadi di Milano-Cortina sono stati fatti lavori di ammodernamento in particolare sono stati disegnati nuovi anelli sia per le gare di tecnica classica sia per lo skating. La Val di Fiemme è uno dei templi dello Sci di Fondo a livello mondiale, ha ospitato la rassegna iridata già tre volte ed è un appuntamento fisso nel calendario delle discipline nordiche.
Come raggiungere Tesero per le gare di Sci di Fondo
L’impianto per lo Sci di Fondo si trova a Tesero. Raggiungerlo è comodo utilizzando le navette previste sia al parcheggio di corrispondenza sia alla stazione di Ora, che è quella più vicina. In questa mappa di Tuttocittà tutti i vari siti olimpici non sono solo indicati, ma cliccando si possono avere tutte le informazioni necessarie per raggiungerle e le indicazioni di tutti i servizi più importanti in zona (ristoranti, alberghi, benzinai, parcheggi etc)