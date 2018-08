A Tiki taka irrompe Wanda Nara: "Non sarò la voce di Icardi"

Persi i diritti tv del campionato, Sport Mediaset rilancia la sfida degli ascolti calcistici puntando sui talk show. Oltre alla rinascita di 'Pressing', che sarà affidato a Pierluigi Pardo e Giorgia Rossi ogni domenica sera, lo stesso Pardo è confermatissimo alla guida di 'Tiki Taka', in onda ogni lunedì in seconda serata. Una delle novità della sesta stagione della fortunata trasmissione è il cambio della guardia come presenza femminile: esce di scena Melissa Satta ed entra Wanda Nara. La presenza della show-girl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, sarà una delle attrazioni della stagione. Una buona occasione per mettere in evidenza le proprie conoscenze calcistiche, ma soprattutto un’opportunità che la stessa Wanda non ha voluto farsi scappare: "Abbiamo deciso insieme, Mauro è contento – ha spiegato l'argentina in un'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera' – Io sono una donna indipendente, ho sempre lavorato e non voglio dipendere in alcun modo da un uomo, sia pure mio marito. Non sono e non voglio essere la tipica donna che si limita a fare la moglie di un giocatore famoso".

Idee chiare, quindi, e coraggio da vendere, perché è facile immaginare che tanti, a partire dai colleghi procuratori, saranno pronti a evidenziare eventuali lacune calcistiche della signora Icardi, che però specifica subito di essere pronta a svolgere il ruolo di opinionista a 360°, parlando non solo di Inter e criticando il marito, se necessario. Prima dell’inizio della trasmissione, comunque, è previsto un po’ di lavoro di… aggiornamento: "Sono tifosa dell’Inter, ma sarò neutrale. Allo stadio vado quasi sempre, mi aggiornerò di più anche sulle altre squadre, mi farò aiutare da amici e professionisti. Non voglio assolutamente che passi l’idea che sarò la voce di Mauro: non sarà così. Se ci sarà da commentare una gara in cui Icardi ha giocato male lo farò senza problemi".

SPORTAL.IT | 17-08-2018 16:20