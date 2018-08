A Valentino Rossi così non basta. "Avrei avuto bisogno di una vacanza più lunga" ammette e però si dice pronto per tornare in sella a Brno, la pista che sarà teatro del Gran premio delle MotoGp della Repubblica Ceca.

"Mi sarebbe piaciuto disporre di un po' di tempo ancora, ma adesso dobbiamo tornare a concentrarci nuovamente. L’anno scorso sono stato veloce a Brno, però non si sa mai, difficile sbilanciarsi di anno in anno. So che ci avviciniamo a due settimane impegnative, con due gare di fila e con un test importante, lunedì, sempre a Brno. E’ un momento cruciale della stagione per me, per la Yamaha e per il campionato: vogliamo fare due belle gare e cercare di conquistare la prima vittoria del 2018" aggiunge il fuoriclasse di Tavullia.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 12:55