A Vialli è arrivata la proposta più bella

La Nazionale italiana del nuovo corso di Roberto Mancini, si sa, ha il problema del gol. Il gioco si intravede, i giovani talenti sono tanti e stanno crescendo più che bene, ma le reti arrivano con il contagocce, in particolare dagli attaccanti. Cosa di meglio allora che riformare una delle coppie-gol più prolifiche e famose della storia del calcio italiano? Purtroppo, fuori dal campo, perché il tempo passa per tutti, ma con un po’ di sano ottimismo si può sperare che Roberto Mancini e Gianluca Vialli possano insegnare alle punte delle nuove generazioni in fatto di senso del gol e affiatamento. Sì, perché secondo quanto riporta 'La Repubblica' il presidente della Federazione Gabriele Gravina ha proposto a Vialli il il ruolo di nuovo capo delegazione della Nazionale.

Si tratterebbe di un ritorno suggestivo e reso ancora più emozionante dalla fresca ammissione di Viall, che, ospite di 'Che Tempo Che Fa', ha rivelato di stare affrontando una dura battaglia contro il cancro, non ancora vinta, ma che sembra sulla via di una felice conclusione. Al momento comunque non c’è ancora nulla di ufficiale, perché Gravina ha in programma un giro di incontri per coinvolgere altri ex campioni in ruoli attivi in Federazione.

Si riformerebbe così anche sul campo un’amicizia mai tramontata, quella tra i grandi protagonisti dell’epoca d’oro della Sampdoria scudettata nel 1991. Mancini e Vialli, però, oltre a tanti gol insieme sono stati accomunati anche da fortune alterne in azzurro da giocatori: è andata peggio al primo, quasi mai protagonista da titolare, ma anche Vialli ha chiuso con uno score di 59 presenze e 16 gol, inferiore alle proprie possibilità. In comune anche un Mondiale ’90 vissuto da comprimari, ma adesso la prossima missione sarebbe quella di vivere Euro 2020 e magari Qatar 2022 sempre seduti fianco a fianco, ma dalla panchina.

SPORTAL.IT | 31-01-2019 19:00