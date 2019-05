A Vincenzo Nibali va bene così

Protagonista nella tappa del Mortirolo, ma in debito d’ossigeno ad Anterselva.

Vincenzo Nibali ha pagato lo sforzo nel tappone dolomitico e ha concesso sette secondi alla maglia rosa Carapaz nella tappa vinta dal francese Nans Peters e che ha visto tra i protagonisti Mikel Landa, salito al quarto posto della classifica.

"Oggi non ero proprio in giornata, non mi aspettavo andasse così, ma è passata anche questa tappa e per me, alla luce di quanto è successo, va bene così” ha detto il siciliano, che ora deve recuperare 1’54” su Carapaz, protagonista di un efficace attacco all’ultimo chilometro della sedicesima tappa.



SPORTAL.IT | 29-05-2019 21:27