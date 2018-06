A1 femminile, confermato Riga a Torino

Archiviata la stagione appena trascorsa, la dirigenza della Pallacanestro Torino e' all'opera per il prossimo campionato di A1 femminile. La prima mossa e' la conferma di coach Massimo Riga, che ha deciso di sedere ancora sulla panchina biancostellata.

"Confermare Riga e' stata una ferma e condivisa volonta' dell'intera dirigenza sabauda, la quale dopo un'annata di lavoro se n'e' innamorata per doti sportive, umane ed, inevitabilmente, per i risultati ottenuti", si legge in una nota del club piemontese. Lo riporta Italpress.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 11:15