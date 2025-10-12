Disastro Milano a Chieri, Egonu non basta a evitare il ko. Conegliano è già ripartita. Orro, giocata folle col Fenerbahce

La sorpresa della seconda giornata della serie A1 femminile arriva sul campo di Chieri che batte al tiebreak Milano, Conegliano va di corsa con Cuneo, Sylla e Orro in evidenza in Turchia

La prima grande sorpresa nel campionato di A1 di volley femminile arriva già alla seconda giornata di campionato con la sconfitta della Numia Milano sul campo di Chieri. Conegliano invece strapazza Cuneo e riprende la rincorsa a Scandicci.

Conegliano a valanga su Cuneo

Una prima giornata che aveva alimentato dubbi, una seconda che li cancella. Conegliano riprende a essere la squadra dominante della scorsa stagione. Dopo aver sofferto all’esordio contro Busto Arsizio con un match vinto solo al tiebreak dopo una rimonta sotto 0-2, le ragazze di Santarelli non sbagliano l’approccio contro Cuneo con una gara dominata sin dall’inizio e chiusa nettamente con il punteggio di 3-0. In grande evidenza la solita Haak autrice di 26 punti e con un contributo importante della giovane slovena Sillah. La rincorsa a Scandicci prosegue.

Milano, che disastro a Chieri

La Reale Muta Fenera Chieri mette a segno il primo grande “upset” della serie A1 femminile. Le ragazze di Negro avevano una montagna da scalare contro la Numia Milano ma si sono protagoniste di una prestazione da applausi approfittando anche di una formazione avversaria che è andata troppo a corrente alternata. Il primo set fa già capire tutto, una vera e propria battaglia che le padrone di casa vincono con il punteggio di 36-34. Milano si rimette in partita nel secondo ma torna ad addormentarsi nel terzo parziale. Egonu e compagne vanno avanti a sprazzi, nel quarto sembrano tornare dominanti ma nel tiebreak commettono troppi errori e Chieri conquista un successo pesante. Non basta una Egonu da 24 punti (ma anche tanti errori) con le padrone di casa che trovano una prestazione super da Nemeth (29 punti).

Orro, che giocata. Sylla decisiva col Galatasaray

Il campionato è cominciato anche in Turchia e proprio sulla Sultanlar Ligi c’è grande attenzione da parte dei tifosi italiani vista la presenza delle due campionesse della squadra di Velasco, Alessia Orro e Myriam Sylla. Debutto vincente per entrambi con il Fenerbahce che ha avuto la meglio 3-1 in casa dell’Aras Sport e la palleggiatrice azzurra si è resa protagonista di una giocata che ha già fatto il giro dei social. Per lei “alzata” in bagher praticamente in volo e a un passo dal colpire i sostegni della rete, un assist da applausi per la fortissima compagna di squadra Vargas che le ha regalato gli applausi del pubblico e l’incredulità dell’opposta. Sylla è stata tra le migliori delle sue con la maglia del Galatasaray contro l’Aydin, vittoria netta con il risultato di 3-0 con la schiacciatrice azzurra autrice di 16 punti, anche se in ricezione non è stata all’altezza di altre situazioni.