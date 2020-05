Abass manda un messaggio alle pretendenti

Con il giornale ‘Brescia Oggi’ Awudu Abass ha preso tempo sul proprio futuro senza però esimersi dal mandare un messaggio alle pretendenti.

“Del mercato parleremo a tempo debito, adesso no. Bisogna saper cogliere le giuste occasioni. Questo però non vuol dire che io non resti a Brescia o in Italia” ha detto il giocatore della Germani.

Sull’ex canturino c’è grande attenzione da parte della Virtus Bologna ma non è da escludere neanche un ritorno all’Olimpia Milano.

SPORTAL.IT | 11-05-2020 10:59