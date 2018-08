Abbiati: "Montella, un disastro"

L'ex portiere del Milan Christian Abbiati in un'intervista alla Gazzetta dello Sport benedice la nuova gestione rossonera: "Maldini e Leonardo sono due amici e due grandi professionisti, che sanno fare il loro lavoro. Sono gli uomini giusti su cui riedificare perché conoscono molto bene il Milan. Da milanista Maldini lo volevo assolutamente vedere dentro e quando è arrivato Leo mi sono detto: 'Ora arriva anche Paolo'".

Parole dure nei confronti della proprietà cinese, e di Vincenzo Montella: "Il mio errore è stato quello di fare paragoni con il vecchio Milan, dove avevo punti di riferimento certi. Lì invece c’era molta confusione in ambito dirigenziale. Un’organizzazione fumosa che cercavano di far passare per perfetta. Il modo in cui è finita non mi stupisce e per come andavano le cose, è meglio che sia finita. Montella? È stato un mezzo disastro. È andata male perché non si fidava di nessuno".

Poi un consiglio a Elliott: "Si tenga stretto Gattuso. Mi ha sorpreso molto come allenatore, ha saputo entrare nella testa dei giocatori, stimolandoli e motivandoli. Con queste generazioni non è facile".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 09-08-2018 09:00