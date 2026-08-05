A quota 10mila invece troviamo appaiate il Palermo e L’ Hellas Verona . Da sottolineare gli ottimi dati, favoriti ovviamente dal trionfo nei rispettivi tornei di Serie C, sfoderati dall’ Ascoli e dal Vicenza . Da un lato i bianconeri marchigiani si attestano sugli 8582 , dall’altro i biancorossi del Menti registrano 7600 tessere. Subito dietro l’ Avellino del neo allenatore Alessandro Nesta a quota 7099 .

La Serie B scalda i motori per l’avvio attesissimo di una nuova ed estenuante stagione agonistica. Le 20 squadre in queste settimane stanno ultimando i ritiri pre-campionato in alta montagna con uno sguardo profondo sul calciomercato e sulla campagna abbonamenti . Il processo di fidelizzazione con le rispettive tifoserie resta un tema molto importante e delicato per ogni club. I numeri fermi al 3 agosto si aggiorneranno continuamente fino al culmine delle stesse campagne lanciate, a suon di comunicati e post social, dalle 20 compagini che parteciperanno al torneo di Serie B per l’annata 2026-2027 . A dominare la scena per ora ci sono tre grandi realtà del secondo campionato nazionale. Parliamo in primis della Sampdoria che sbaraglia la concorrenza assicurando nelle partite del Ferraris una quota di abbonati di 15mila tifosi .

Bene le neopromosse

La speciale graduatoria si arricchisce del Pisa, appena retrocessa, che all’Arena Garibaldi con 7000 abbonamenti tondi tondi sottoscritti dai fans nerazzurri. A seguire il Cesena. La calda piazza romagnola vuole caricare a dovere la truppa bianconera e ha smosso le acque elevando al momento il livello di tessere a 6550 unità. Un piccolo solco viene scavato per trovare il Padova con il dato di 5600.

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Bene anche Modena e Mantova rispettivamente con 5037 e 5000. Scorrendo ulteriormente la classifica ci imbattiamo nelle altre due neopromosse: Arezzo e Benevento. I toscani spizzano quota 4016, mentre i giallorossi campani giungono a 3709 tessere.

In ritardo Empoli e Cremonese

Chiudono per adesso la lista relativa agli abbonamenti sottoscritti alla data del 3 agosto 2026 l’Empoli e la Cremonese. Gli azzurri toscani non vanno oltre il numero di 2500 tagliandi. I grigiorossi invece sono ancora fermi a quota 2490. All’appello, come avrete senz’altro notato, mancano cinque squadre. Tali compagini hanno avviato da pochi giorni o poche settimane le rispettive campagne abbonamenti, dunque il dato risulterebbe non in linea con le tempistiche attuate dalle altre società e perciò inevitabilmente minore nella portata.

Pronti a partire

La Lega Serie B nel frattempo ha già comunicato date e relativi orari delle gare della prima giornata del campionato Serie BKT 2026-2027. Apriranno i battenti allo stadio Menti Vicenza e Catanzaro, il 21 agosto alle ore 20.30. Sabato 22 agosto invece sarà la volta delle seguenti sfide: Sudtirol-Entella; Carrarese-Mantova alle 19; Benevento-Modena, Empoli-Cremonese; Avellino-Arezzo alle 21. A chiudere il palinsesto del turno d’esordio domenica 23 agosto Pisa-Padova e Verona-Ascoli alle 19. Fissate alle 21 infine Palermo-Juve Stabia dal Barbera e Cesena-Sampdoria dal Manuzzi.