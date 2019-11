Per la prossima stagione in casa Virtus Bologna si preannunciano novità anche riguardo gli abbonati. Lo ha anticipato, in un'intervista concessa a 'Stadio', Luca Baraldi.

"Il prossimo anno metteremo un tetto per avere un certo numero di biglietti in vendita, perchè le richieste di biglietti sono altissime" ha spiegato l'uomo forte della Segafredo-Zanetti nonché dirigente bianconero

SPORTAL.IT | 20-11-2019 12:01