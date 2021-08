Abbuffata d’italiani a New York

E’ una giornata con pochi eguali quella che ci attende nell’ultimo Slam della stagione con la rappresentanza azzurra in doppia cifra nel torneo maschile, motivo per cui abbiamo deciso d’illustrarvi le partite di tutti i tennisti italiani in campo oggi.

Jeremy Chardy – Matteo Berrettini (6)

Il romano si presenta a New York con qualche incognita legata al recupero dall’infortunio subito a Wimbledon tuttavia parte ugualmente favorito contro il francese, già battuto nell’unico precedente a Marsiglia nel 2019.

Max Purcell – Jannik Sinner (13)

Almeno sulla carta, esordio morbido per l’altoatesino che ha sconfitto in 3 set l’australiano nel primo turno di Melbourne nel 2020.

Lorenzo Sonego (20) – Oscar Otte

Il torinese è avanti per 3 a 0 nei confronti diretti con il tedesco che non va però sottovalutato, avendo costretto al 5° set Zverev a Parigi e Murray a Wimbledon.

Fabio Fognini (28) – Vasek Pospisil

Il canadese ha vinto soltanto cinque partite nel 2021, ma vanta precedenti favorevoli con il ligure chiamato a riscattare la figuraccia rimediata con Guido Pella a Cincinnati.

Salvatore Caruso – Kei Nishikori

Il 28enne di Avola non ha disputato tornei sul cemento nel corso dell’estate e affronta un avversario che gli è decisamente superiore con l’unica speranza rappresentata dai continui problemi fisici accusati dal nipponico negli ultimi anni.

Lorenzo Musetti – Emilio Nava

Il giovane toscano non vince un incontro dal Roland Garros e, curiosamente, si troverà di fronte un avversario che ha superato al tie-break del 3° set nella finale dell’Australian Open junior nel 2019: anche se lo statunitense è molto acerbo, Musetti dovrà quindi stare attento a non farsi sorprendere.

Andreas Seppi – Marton Fucsovics

Poche possibilità per il 37enne bolzanino opposto ad un giocatore solido che ha addirittura raggiunto i quarti di finale nell’ultimo torneo di Wimbledon.

Jordan Thompson – Gianluca Mager

L’australiano non è un tennista irresistibile tuttavia su questa superficie sembra avere qualcosa in più rispetto al sanremese, avendolo sconfitto nell’unico precedente andato in scena a inizio stagione in Australia.

Corentin Moutet – Stefano Travaglia

Stagione sin qui negativa per il marchigiano (16W-21L) che si scontrerà con un mancino francese talentuoso, ma dal rendimento incostante: per quanto appena scritto, i books non si fidano ciecamente del transalpino in sede di pronostico.

Marco Cecchinato – Zachary Svajda

Il siciliano preferisce senza dubbio la terra battuta al cemento, però non ha sfigurato a Winston-Salem la scorsa settimana; dall’altra parte, lo statunitense non si è più messo in mostra nel circuito maggiore dopo aver sfiorato il colpaccio con Lorenzi proprio a New York nel 2019 per cui i quotisti si sono schierati in favore dell’azzurro in apertura.

OMNISPORT | 31-08-2021 08:39