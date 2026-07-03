In serie A ha segnato valanghe di gol con Udinese, Roma, Parma, Fiorentina. Origini italiane (i nonni paterni sono emigrati alla fine dell’Ottocento dalla provincia di Cuneo. Il secondo nome è quello del padre Eduardo, operaio metallurgico), Abel Balbo il Mondiale da giocatore l’ha sfiorato a Italia ’90, quando un rigore a dir poco generoso concesso alla Germania in finale, a 5′ dal termine, condannò l’Argentina. Oggi i Mondiali li commenta a “Dribbling Mondiali”, l’approfondimento quotidiano di Rai2 alle 14 condotto da Paolo Paganini e curato da Fabrizio Failla. Intervistato in esclusiva da Virgilio Sport, Balbo emette le sue sentenze sull’edizione 2026.

Balbo, ripensa ancora qualche volta a quella finale all’Olimpico con la Germania nel ’90?

“Ci ripenso e anche tanto. Arrivare a giocare una finale è davvero difficile, soprattutto al Mondiale. Neanche a farlo apposta, pochi giorni fa ho visto le immagini di quella partita. Quel rigore è stato davvero indecente, che furto allucinante. Peccato perché senza di quello avremmo tranquillamente potuto vincere quella notte. Perdere una finale non è mai un bel ricordo, però se penso a come arrivammo a quell’appuntamento tra infortuni e problemi vari mi viene da dire che l’unione del gruppo ha fatto la differenza”.

Nel ’94 era in campo anche lei in Usa nella gara con la Nigeria quando Maradona fu poi trovato positivo al doping. Cosa successe in quei momenti, quale fu la sua e la vostra reazione? Avete pensato a un complotto?

“Siamo stati sconvolti, abbiamo sempre creduto a Diego. Maradona stava bene, molto bene, era allenatissimo e si stava curando. In realtà quello fu un problema causato dal suo preparatore fisico personale che aveva messo delle vitamine all’interno di una sostanza liquida per aiutarlo a rendere meglio. E’ stata l’opportunità giusta per far fuori dai Mondiali l’Argentina altrimenti avremmo vinto quell’anno. Eravamo i più forti e soprattutto la squadra più in forma”.

Dalla sua esperienza, quanto è complicato giocare un Mondiale in Usa con distanze enormi e un clima tutt’altro che agevole?

“E’ complicato sicuramente per questi aspetti, noi sudamericani però siamo maggiormente abituati a viaggiare e percorrere queste distanze. Quando c’è un Mondiale però questi fattori sono da annullare: non c’è né caldo, né freddo che conti. Quando indossi la maglia della nazionale hai un’opportunità unica di fare la storia. Qualcosa che capita anche una sola volta in carriera”.