Abidal lascia il Barcellona

In attesa di capire quali siano le reali intenzioni di Lionel Messi, dato come possibile partente, è cominciata la rivoluzione in casa del Barcellona.

Eric Abidal lascia ufficialmente la società catalana: le due parti hanno raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto.

Il francese, prima di diventare dirigente del club, ne è stato a lungo calciatore ed è stato costretto a chiudere anzitempo la sua carriera agonistica dopo avere combattuto una gravissima malattia.

OMNISPORT | 18-08-2020 16:43