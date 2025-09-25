Intercettato da Dejan Cetnikovic, il ministro dello Sport Andrea Abodi canta lo storico brano di Claudio Baglioni. Al termine dell’esibizione, il ministro traccia un bilancio dei mille giorni del governo Meloni: “Mille giorni di amore per la nostra nazione, mille giorni di dedizione e comunque di impegno per cercare di migliorare le cose, mille giorni fatti di vittorie non nostre ma degli atleti e delle atlete, dello sport che parte dal basso, di nuove opportunità che mettiamo a disposizione, mille giorni di rapporti con le persone”. Fonte: karaokereporter (NPK)
Abodi canta "Mille Giorni" e fa un bilancio del governo Meloni
Pubblicato: