Abraham rinasce, tripletta col Besiktas: Fiorentina, ecco la tua rivale in Conference

In archivio la serata dedicata alle gare d’andata del terzo turno preliminare di Europa League e Conference, con tanti spunti interessanti in vista del playoff che mette in palio l’accesso alla fase campionato delle due competizioni continentali. In grande spolvero Tammy Abraham, che ha lasciato definitivamente la Roma per trasferirsi in Turchia e sposare il progetto tecnico del Besiktas. Prime indicazioni anche per la Fiorentina di Stefano Pioli, che salvo clamorose sorprese affronterà gli ucraini del Polissya Zhytomyr nel prossimo turno.
Abraham, che tripletta: il Besiktas vola grazie all’ex Roma e Milan
Tre gol e pallone a casa per Tammy Abraham, assoluto protagonista della sfida in terra irlandese tra St. Patricks e Besiktas, con i turchi bravi ad archiviare subito la pratica nei primi 45 minuti. Ad aprire le marcature un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Joao Mario, che in Serie A ha vestito la maglia dell’Inter con alterne fortune. Poi, la tripletta dell’ex centravanti di Roma e Milan nel giro di mezzora.
Serata positiva anche per la seconda formazione turca coinvolta nel terzo turno preliminare di Conference, l’Istanbul Basaksehir, corsaro sul campo dei norvegesi del Viking. Dopo l’iniziale vantaggio targato Svendsen, gli ospiti la ribaltano nella ripresa con le reti realizzate da Turuc, Operi e Selke.
Fiorentina, il probabile avversario ai playoff: dove si giocherebbe in trasferta
In attesa di completare la sua pre season in Inghilterra con il Manchester United, la Fiorentina di Stefano Pioli può già cominciare a studiare il probabile avversario dei playoff di Conference League. Si tratta del Polissya Zhytomyr, squadra ucraina che ieri ha battuto con un rotondo 3-0 gli ungheresi del Paks. Ipotecato il discorso qualificazione, con i gol di Andriyevski, Beskorovaynyi e Lednev.
Chiaramente, qualora il Polissya dovesse staccare il pass, non si giocherebbe in Ucraina per la delicata situazione geopolitica. In trasferta, la Viola sarebbe protagonista sul neutro di Presov, in Slovacchia, sede che ha ospitato anche la partita di ieri.
Tonfo del Legia di Ziolkowski, rimonta clamorosa della Steaua. Pari per lo Shakhtar di Kevin
Gol e spettacolo in Europa League e Conference, con alcuni risultati a sorpresa e diverse rimonte importanti, come quella messa a referto nel recupero dalla Steaua Bucarest, capace di annullare un doppio svantaggio contro il Drita. Tonfo del Legia Varsavia di Ziolkowski, promesso sposo della Roma. Ko contro l’AEK Larnaca. Solo un pari per lo Shakhtar Donetsk di Kevin, obiettivo di mercato del Napoli. Finisce a reti bianche contro i greci del Panathinaikos.
Ecco tutti i risultati delle gare valide per l’andata del terzo turno preliminare di Europa League:
- Fredrikstad-Midtjylland 1-3
- Lincoln-Noah 1-1
- AEK Larnaca-Legia Varsavia 4-1
- Cluj-Braga 1-2
- Hacken-Brann 0-2
- PAOK-Wolfsberger 0-0
- Panathinaikos-Shakhtar 0-0
- Zrinjski-Breidablik 1-1
- FCSB-Drita 3-2
- Servette-Utrecht 1-3
Qui di seguito i risultati finali del primo round del terzo turno preliminare di Conference League:
- Araz-Omonia 0-4
- Aris-AEK 2-2
- Kauno Zalgiris-Arda 0-1
- Milsami-Virtus 3-2
- Rosenborg-Hammarby 0-0
- Ostrava-Austria Vienna 4-3
- AIK Stoccolma-Gyor 2-1
- Riga-Jerusalem 3-0
- Silkeborg-Jagiellonia 0-1
- Viking-Basaksehir 1-3
- AZ Alkmaar-Vadur 3-0
- Anderlecht-Sheriff Tiraspol 3-0
- Levski-Sabah Baku 1-0
- Ljubljana-Egnatia 0-0
- Polissya Zhytomyr-Paks 3-0
- Sparta Praga-Ararat-Armenia 4-1
- Vikingur-Linfield 2-1
- Losanna-Astana 3-1
- Ballkani-Shamrock Rovers 1-0
- Lugano-Celje 0-5
- Univ. Craiova-Trnava 3-0
- St. Patricks-Besiktas 1-4
- Vikingur Reykjavik-Brondby 3-0
- Hajduk Spalato-Din. Tirana 2-1
- Larne-Santa Clara 0-3
- Partizan-Hibernian 0-2
- Rakow-Maccabi Haifa 0-1
- Rapid Vienna-Dundee Utd 2-2