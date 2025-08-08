Abraham rinasce, tripletta col Besiktas: Fiorentina, ecco la tua rivale in Conference

I risultati delle gare d'andata del terzo turno preliminare delle due competizioni del giovedì: ai playoff, la viola potrebbe giocare in Slovacchia contro gli ucraini del Polissya.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

In archivio la serata dedicata alle gare d’andata del terzo turno preliminare di Europa League e Conference, con tanti spunti interessanti in vista del playoff che mette in palio l’accesso alla fase campionato delle due competizioni continentali. In grande spolvero Tammy Abraham, che ha lasciato definitivamente la Roma per trasferirsi in Turchia e sposare il progetto tecnico del Besiktas. Prime indicazioni anche per la Fiorentina di Stefano Pioli, che salvo clamorose sorprese affronterà gli ucraini del Polissya Zhytomyr nel prossimo turno.

Abraham, che tripletta: il Besiktas vola grazie all’ex Roma e Milan

Tre gol e pallone a casa per Tammy Abraham, assoluto protagonista della sfida in terra irlandese tra St. Patricks e Besiktas, con i turchi bravi ad archiviare subito la pratica nei primi 45 minuti. Ad aprire le marcature un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Joao Mario, che in Serie A ha vestito la maglia dell’Inter con alterne fortune. Poi, la tripletta dell’ex centravanti di Roma e Milan nel giro di mezzora.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serata positiva anche per la seconda formazione turca coinvolta nel terzo turno preliminare di Conference, l’Istanbul Basaksehir, corsaro sul campo dei norvegesi del Viking. Dopo l’iniziale vantaggio targato Svendsen, gli ospiti la ribaltano nella ripresa con le reti realizzate da Turuc, Operi e Selke.

Fiorentina, il probabile avversario ai playoff: dove si giocherebbe in trasferta

In attesa di completare la sua pre season in Inghilterra con il Manchester United, la Fiorentina di Stefano Pioli può già cominciare a studiare il probabile avversario dei playoff di Conference League. Si tratta del Polissya Zhytomyr, squadra ucraina che ieri ha battuto con un rotondo 3-0 gli ungheresi del Paks. Ipotecato il discorso qualificazione, con i gol di Andriyevski, Beskorovaynyi e Lednev.

Chiaramente, qualora il Polissya dovesse staccare il pass, non si giocherebbe in Ucraina per la delicata situazione geopolitica. In trasferta, la Viola sarebbe protagonista sul neutro di Presov, in Slovacchia, sede che ha ospitato anche la partita di ieri.

Tonfo del Legia di Ziolkowski, rimonta clamorosa della Steaua. Pari per lo Shakhtar di Kevin

Gol e spettacolo in Europa League e Conference, con alcuni risultati a sorpresa e diverse rimonte importanti, come quella messa a referto nel recupero dalla Steaua Bucarest, capace di annullare un doppio svantaggio contro il Drita. Tonfo del Legia Varsavia di Ziolkowski, promesso sposo della Roma. Ko contro l’AEK Larnaca. Solo un pari per lo Shakhtar Donetsk di Kevin, obiettivo di mercato del Napoli. Finisce a reti bianche contro i greci del Panathinaikos.

Ecco tutti i risultati delle gare valide per l’andata del terzo turno preliminare di Europa League:

Fredrikstad-Midtjylland 1-3

Lincoln-Noah 1-1

AEK Larnaca-Legia Varsavia 4-1

Cluj-Braga 1-2

Hacken-Brann 0-2

PAOK-Wolfsberger 0-0

Panathinaikos-Shakhtar 0-0

Zrinjski-Breidablik 1-1

FCSB-Drita 3-2

Servette-Utrecht 1-3

Qui di seguito i risultati finali del primo round del terzo turno preliminare di Conference League: