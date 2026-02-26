Acapulco, Cobolli e Bellucci ai quarti: Flavio combatte e piega Svrcina, Mattia domina Davidovich Fokina

I due Azzurri fanno strada nell'Open messicano grazie a due prestazioni convincenti: ora sfideranno rispettivamente Wu e Tiafoe. A Santiago derby tra Darderi e Pellegrino.

Se Jannik Sinner sta tirando un po’ il fiato dopo anni e anni di trionfi, il tennis italiano continua a mostrarsi vincente e in salute. Buone notizie, infatti, arrivano dall’America Latina dove sono ben quattro gli Azzurri che si sono spinti ai quarti di finale dei tornei in corso, due nell’ATP 500 di Acapulco e due nell’ATP 250 di Santiago. A volare sul cemento messicano sono Flavio Cobolli e Mattia Bellucci, protagonisti di vittorie convincenti a spese rispettivamente di Dalibor Svrcina e Alejandro Davidovich Fokina. Sulla terra rossa cilena, invece, i protagonisti sono Luciano Darderi e Andrea Pellegrino, che saranno protagonisti di un derby tutto tricolore.

Acapulco, Cobolli soffre ma supera Svrcina

Un’ora e 56 minuti di gioco, tanto occorre a Cobolli per sbarazzarsi dell’insidioso Svrcina, numero 123 della classifica ATP ma capace di tanto in tanto di estemporanei exploit. Il romano, non ancora brillante come nelle sue giornate migliori, dimostra di essere comunque sulla strada del sospirato ritorno. Nel primo set piazza subito il break, poi rischia a causa di un servizio che funziona a singhiozzo, ma porta a casa il parziale sul 6-4. Nel secondo il break arriva al terzo game ed è sufficiente per bissare punteggio ed esito della prima frazione: 6-4. Nei quarti l’eroe dell’ultima Davis se la vedrà col cinese Yibing Wu, numero 142 del ranking.

Impresa di Bellucci: piegato Davidovich Fokina

Da urlo, poi, la vittoria di Bellucci su un pezzo da novanta come Davidovich Fokina, amico di Alcaraz e – soprattutto – numero 14 della classifica ATP. Il lombardo, che invece nel ranking occupa la 110ma posizione, gioca con la classe e l’esperienza di un veterano e s’impone con un doppio 6-3 in appena 74 minuti. Partita perfetta quella di Mattia, aperta subito da un break blindato da una prestazione davvero solida al servizio. Il primo set si chiude 6-3, nel secondo è decisivo il break all’ottavo game, dopo quattro turni da urlo in battuta. Finisce con un altro 6-3, ora per Bellucci altro esame di maturità contro Frances Tiafoe, numero 8 del seeding.

A Santiago il derby italiano Darderi-Pellegrino

Dal veloce di Acapulco al lento di Santiago, la musica è la stessa: italiani avanti. Darderi, testa di serie numero 2 del tabellone cileno, piega a fatica la mina vagante Navone, regolando l’argentino in tre set: 6-3 3-6 6-4 il punteggio al termine di una partita vinta con caparbietà dall’azzurro. Impresa di Pellegrino contro un altro argentino, Comesana, superato 7-6 6-7 6-3 dopo una battaglia durissima. Proveniente dalle qualificazioni, Pellegrino potrà sfidare proprio Darderi per un posto in semifinale nel derby in programma nella giornata di venerdì. Intanto potrà fare un bel balzo nel ranking, grazie alla sua bella cavalcata sudamericana.