Acapulco, Kyrgios sgambetta Nadal

Grande sorpresa al Mexico Open Tour di Acapulco. Nadal è stato eliminato agli ottavi di finale. Il maiorchino è stato battuto, in tre set (6-3, 6-7, 6-7 i parziali) dal tennista australiano Kyrgios. Un passo falso che complica il rilancio dell'attuale numero 2 del mondo.

Nelle altre sfide, da evidenziare la bella vittoria di Wawrinka: 7-6, 6-4 ai danni di Johnson. Sorride anche Zverev che piega Ferrer in due set (7-6, 6-1). Nel tabellone femminile, tutto facile per la Azaranka (battuta Maria) e per la Kenin (superata, in due set, la Boulter).

SPORTAL.IT | 28-02-2019 08:10