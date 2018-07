Accardi al veleno su Ronaldo e juventini

Beppe Accardi al veleno su Cristiano Ronaldo e sui tifosi juventini.

"Si augurassero che non si faccia male alla seconda giornata di campionato", dice il procuratore ed ex calciatore ai microfoni di 'Sportitalia' tra lo stupore dei presenti i studio.

"Prima fatelo venire qui e faccia quello che ha fatto in Spagna se ci riesce" aveva sostenuto in precedenza, portando qualcuno da casa a definirlo un 'somaro'.

Intanto le agenzie di scommesse hanno chiuso le puntate sul trasferimento di CR7 alla Juventus: l'affare sembra davvero in dirittura d'arrivo. E anzi si scommette sulla possibile "quota gol" del Pallone d'Oro: 29 gol in campionato, come Immobile e Icardi nella scorsa stagione, si giocano a 1,85.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 13:55