Accoglienza regale per Stoudemire

Si muovono i top club di Eurolega, tra grandi ritorni e chi si giura eterna fedeltà. Il Maccabi Tel Aviv ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex NBA Amar'e Stoudemire.

L'atleta, che ha adottato il nome ebraico Jehoshaphat, arriva dalla Chinese league con Fujian Sturgens, e ultimamente si era tenuto in forma in South Florida. Un anno fa, con l’Hapoel Jerusalem, è stato nominato giocatore del mese in aprile per Winner League. Stoudemire arriva a Tel Aviv per coprire gli infortuni di Tarik Black e Omri Casspi. "Siamo felici che Stoudemire vesta una ‘heavy’jersey come quella del Maccabi Fox Tel Aviv – le parole di coach Giannis Sfairopoulos a maccabi.co.il -. E’arrivato ad aiutare i compagni di squadra in Winner e EuroLeague. Gli do il benvenuto nella nostra famiglia. E ringrazio anche la proprietà per questo extra sforzo".

"Felice di essere qui e carico per giocare al massimo livello in EuroLeague, che era quello che inseguivo" le parole del giocatore. In collaborazione con Basketissimo.com

