Accordo Barcellona-Haaland? Raiola: "Fake news"

Minguella ha lanciato la bomba, Mino Raiola si traveste da artificiere per bloccarne gli effetti. L’agente di Erling Haaland ha infatti smentito un accordo con il Barcellona nel caso Rousaud dovesse vincere le elezioni presidenziali blaugrana in programma nel mese di gennaio.

Intervistato da Sport1, infatti, Raiola ha spazzato via la dichiarazione dell’eventuale vice-presidente del Barcellona, che nel corso dei decenni ha portato in blaugrana fuoriclasse come Diego Armando Maradona, Leo Messi, Romario e Hristo Stoichkov.

Haaland sarà obiettivo del 2021 per il Barcellona, ma da Raiola nessuna apertura: “E’ una fake news. Non ho parlato con un solo candidato alla presidenza del Barcellona né di Haaland né di altri miei assistiti e nemmeno lo farò in futuro”.

In realtà Raiola ha evidenziato di non aver parlato con Rousaud, ma non con Minguella, ovvero l’uomo mercato del Barcellona in caso di elezione del candidato: per alcuni un chiaro indizio di come qualcosa bolla in pentola. Di certo ci sarà il tormentone Haaland, nel 2021 al centro di ogni voce di mercato.

Haaland ha chiuso il 2020 con ben 22 reti messe a segno in Bundesliga, in un anno solare che ha visto Cristiano Ronaldo segnare più goal di tutti nei massimi cinque campionati europei: per un ventenne sono comunque dati enormi, superiori tra l’altro a quelli di Leo Messi.

OMNISPORT | 31-12-2020 18:27