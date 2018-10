Accordo Ducati-Honda per il debutto di Lorenzo

La Ducati e la Honda hanno trovato l'accordo per il debutto di Jorge Lorenzo sulla moto della scuderia giapponese. Venerdì scorso in Australia Paolo Ciabatti e Alberto Puig si sono incontrati per definire i dettagli: il centauro maiorchino, operato da poco al polso e in forte dubbio per la gara in Malesia, salirà in sella a una Honda per la prima volta il 20-21 novembre, in occasione del primo test collettivo invernale del 2019.

La scuderia di Borgo Panigale, riporta Corsedimoto.com, ha siglato un accordo con la Honda per consentirgli di debuttare prima della scadenza di contratto (31 dicembre 2018), sia a Valencia che a Jerez la settimana successiva. Jorge guiderà una moto con livrea nera, e anche la tuta sarà dello stesso colore. Potrà parlare anche con i media, ma non potrà fare confronti tra le due moto.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 11:55