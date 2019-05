Accordo Inter-Conte, tutte le cifre: via 9 giocatori

L'Inter questa sera non può sbagliare contro il Chievo per restare davanti a tutti nella volata Champions, ma l'attenzione in casa nerazzurra è tutta sull'accordo conAntonio Conte, ormai sempre più vicino alla panchina del club milanese.

L'annuncio e la firma, riporta la Gazzetta dello Sport, arriveranno solo a Champions League raggiunta, ma il tifo nerazzurro freme. L'accordo è stato ormai raggiunto, ancora da definire la durata: un triennale da 9 milioni di euro o un quadriennale a un ingaggio leggermente più basso, a 8 milioni di euro. L'operazione peserà sulle casse nerazzurre circa 80 milioni di euro lordi, di cui 50 sarebbero garantiti dalla qualificazione Champions. Da trovare, a fine campionato, l'intesa con Luciano Spalletti per la buonuscita.

Conte ricoprirà un ruolo di manager all'inglese, e dirigerà quindi il mercato nerazzurro, libero per la prima volta dopo anni dai paletti del Fair Play finanziario. La rosa sarà rivoluzionata, e si ripartirà dalle cessioni: in partenza in difesa Vrsaljiko e Cedric (che non verranno riscattati), Dalbert (destinato alla Francia) e anche Miranda (tornerà per il fine carriera in Brasile). Godin, in arrivo in estate, affiancherà Skriniar e De Vrij nella retroguardia a 3 che ha in mente da tempo il mister salentino.

A centrocampo l'intervento sarà massiccio, riporta il Corriere della Sera: via Vecino, Joao Mario e Borja Valero, confermato Gagliardini, in entrata un centrocampista di alto livello da affiancare a Brozovic. Si fanno i nomi di Barella del Cagliari, Rakitic del Barcellona e Gundogan, in scadenza con il Manchester City nel 2020.

L'attacco: Icardi è destinato a partire. L'ex commissario tecnico ha dato il via libera per la cessione di Maurito dopo un anno da dimenticare: sempre possibile lo scambio con Dybala. Per la prima punta si pensa a Romelu Lukaku del Manchester United ancora più di Edin Dzeko, per gli esterni pronto a partire Ivan Perisic, che potrebbe essere sostituito da uno tra Bergwijn del Psv e Ziyech dell'Ajax.

SPORTAL.IT | 13-05-2019 12:02