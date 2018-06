Yuto Nagatomo sta per lasciare ufficialmente l'Inter. Dopo il prestito della scorsa stagiona al Galatasaray, l'esterno giapponese sta per trasferirsi definitivamente in Turchia.

Gli emissari del club di Istanbul, sbarcati a Milano per trattare con i nerazzurri, avrebbero ottenuto un'intesa: nelle casse nerazzurre entreranno 3 milioni di euro per il riscatto del nipponico, che lascia l'Italia dopo 8 anni.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 09:25