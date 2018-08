Simone Zaza sta per tornare in Italia. Secondo quanto riporta Sky, il Valencia ha accettato l'offerta dei doriani per l'ex attaccante della Juventus.

I blucerchiati pagheranno 2 milioni subito, e 12 l'anno prossimo. L'operazione è a titolo definitivo, battuta la concorrenza del Torino. Zaza, che firmerà un quadriennale, dovrebbe arrivare lunedì prossimo.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 17-08-2018 11:00