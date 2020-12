Acerbi ko: out nel primo tempo di Lazio-Verona

Patric è infortunato, Luiz Felipe non è partito titolare in vista del turno infrasettimanale, Akpa-Akpro nel ruolo di centrale. Per la Lazio una giornata particolare per quanto riguarda la difesa, non proprio positiva: k.o infatti Francesco Acerbi nella gara contro il Verona.

Il leader della retroguardia biancoceleste, infatti, è uscito anzitempo nella terza sfida del sabato di Serie A, sostituito da Hoedt: un problema muscolare alla mezzora per l’ex Milan, che dovrà essere valutato dallo staff medico nelle prossime ore in vista della gara di mercoledì.

La Lazio se la vedrà contro il Benevento nel dodicesimo turno di Serie A, probabilmente senza uno dei suoi uomini migliori. Per Inzaghi un problema in più che si somma al già citato Patric, nonchè a Muriqi e Lulic, ancora fuori, non convocati per la gara contro il Verona.

Acerbi ha provato a proseguire la gara contro il Verona, ma dopo un po’ ha chiesto il cambio, deciso a non rischiare in virtù delle tante gare che la Lazio giocherà nel periodo invernale tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Attesi aggiornamenti da parte dello staff biancoceleste.

Dopo aver superato il brutto male all’inizio della sua era con il Sassuolo, Acerbi ha giocato praticamente tutte le gare di Serie A dal 2015/2016 ad oggi: 36 match, dunque 38, 38, 37 e 36.

OMNISPORT | 12-12-2020 21:48