Acerbi: "Milinkovic-Savic via? Ci può stare"

Ai microfoni di Sky Sport, Francesco Acerbi ha parlato del mancato approdo in Champions League: "Nell'ultima stagione ci è mancata l'ultima scintilla per andare in Champions. Dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro non siamo riusciti a fare il passettino che ci mancava per raggiungere il quarto posto. Non dev'essere un'ossessione ma un obiettivo".

Sulla prossima stagione: "Juve, Napoli e Inter sono le prime tre, poi per il quarto posto ce la giochiamo, abbiamo le qualità per farlo e l'anno scorso nessuno si aspettava l'Atalanta".

Chiosa su Milinkovic-Savic, corteggiato da diversi top club: "Non so che squadre abbia dietro ma l'ambizione di tutti è quella di migliorare. Se ci sono squadre molto più blasonate non dico che sia giusto che vada ma ci può stare".

SPORTAL.IT | 24-07-2019 14:05