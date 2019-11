Acerbi si sbilancia: "Immobile da Pallone d'Oro"

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi celebra il cannoniere biancoceleste Ciro Immobile, che guida la classifica marcatori con 14 reti dopo dodici giornate: "E' un grande bomber e un amico. Bisogna preservarlo e spero faccia un sacco di gol. Se andasse avanti così, sarebbe da Pallone d'oro, ma è una persona seria che merita tante gioie".

Il posto da titolare in nazionale: "Non ho mai pensato al posto fisso, soprattutto in Nazionale dove cerco di dare il meglio per me stesso e per la squadra. Ora manca Chiellini che è una colonna internazionale del calcio e ogni opportunità che Mancini mi darà per me sarà come una finale, darò sempre tutto per convincere il mister".

SPORTAL.IT | 13-11-2019 13:59