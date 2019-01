Acerbi soddisfatto a metà

Nella gara tra Lazio e Juventus i biancocelesti hanno disputato un'ottima gara ma il duo portoghese Cancelo-Ronaldo è riuscito a regalare ad Allegri i tre punti. Simone Inzaghi ha commentato così la partita: "Quest'anno non ricordo di avere visto la Juventus così in difficoltà".

"I ragazzi non meritavano la sconfitta, ma se giocheremo così sempre lotteremo fino alla fine e daremo soddisfazioni a questi fantastici tifosi. Ho abbracciato ad uno ad uno i miei ragazzi, lo meritavano per la grandissima partita che hanno fatto. L'unica pecca è stata non aver fatto il 2-0 e con la Juventus questo lo paghi. In alcuni momenti per forza di cose la Juventus ci ha fatti abbassare un po' ma senza essere pericolosa" ha concluso il tecnico biancoceleste.

Sulla partita è intervenuto anche Francesco Acerbi tramite un post sul suo profilo Twitter: "Soddisfatti della prova di ieri sera, peccato per il risultato. Ripartiamo da qui che giovedì ci aspetta una partita importante da vincere".

SPORTAL.IT | 28-01-2019 17:05