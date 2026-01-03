Achille Costacurta è cambiato: volontariato a Capodanno tra i clochard assieme a mamma e papà

Il figlio di Billy e Martina Colombari ha trascorso l'ultima notte del 2025 con l'associazione dei City Angels, preparando e distribuendo pasti

Col grembiule, il sorriso sul volto e tanta voglia di aiutare il prossimo. Continua il programma di recupero di Achille Costacurta, il figlio di Billy e Martina Colombari che dopo anni vissuti border line tra droga, Tso e tentativi di suicidio sta riprendendo in mano la propria vita. Il giovane ha passato la notte di Capodanno con l’assocazione di volontariato dei City Angels nel sottopasso del Mortirolo, vicino alla stazione Centrale di Milano.

La notte speciale di Achille

Costacurta Jr ha dato una mano a preparare i sacchetti con il cibo — c’era anche il panettone — e gli indumenti da caricare sull’autobus, che è partito alle 20,30 verso piazza Fontana dove è iniziata la distribuzione ai senzatetto, proseguita sotto i portici di corso Europa. Achille ha voluto raccontando anche sui social questa esperienza postando parecchie foto e scrivendo: “Come dico sempre, odio le feste. Quindi se posso dare una mano quando gli altri festeggiano, lo faccio volentieri !!!

Il racconto di Billy Costacurta

A Repubblica il padre Alessando ha rivelato: «Adesso sta molto meglio e si è potuto godere appieno il forte riscontro emotivo che deriva da esperienze come questa. Si parte con l’idea di fare del bene agli altri, ma in realtà poi ci si rende conto di farlo innanzi tutto a sé stessi: se ne esce arricchiti. Ho visto mio figlio veramente felice. L’idea è nata da lui. Voleva fare qualcosa di concreto per gli altri. Evidentemente ha visto quanto siamo sereni e appagati io e mia moglie quando rientriamo a casa dopo aver fatto volontariato: io faccio parte di Abio, l’Associazione per il bambino in ospedale, e Martina ha fatto vari viaggi a Haiti con la Fondazione Francesca Rava.

L’assoluzione sui social

Fioccano i commenti: “Penso a te, a ciò che hai passato e poi penso ai tuoi genitori mentre guardano questo video, quanto amore scalderà il loro cuore. Grande Achille, chi esce da certe tempeste impara ad amare la vita davvero” e poi: “Questo ragazzo viene da un percorso complicato, dichiarato e affrontato alla luce del sole. Qui non sta facendo una campagna né chiedendo applausi: sta mostrando un gesto concreto, fatto in un giorno in cui è facilissimo scegliere altro” e anche: “Bravo Achille .. sei nato un’altra volta”

C’è chi scrive: “Che dire sono profondamente commossa” e poi: “Grandissimo Achille i leoni non mollano mai” e ancora: “Bravissimo. Sta cercando di dimostrare che si può rinascere. Non è un privilegiato è solo un ragazzo fragile che ora cerca di fortificare e confortare la sua famiglia dopo il disastro” e infine: “Complimenti, bel gesto”.