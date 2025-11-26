Achille Costacurta tradisce papà Billy e mamma Martina Colombari: ora tifa Napoli, l'invito del club azzurro

Contro l'Atalanta si è presentato al Maradona con la maglia dei campioni d'Italia, poi è ritornato per il match di Champions League contro il Qarabag: e ha portato bene.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il papà è stato una leggenda del Milan, la mamma non ha mai nascosto le sue simpatie per la Juventus: Achille Costacurta, però, adesso tifa per il Napoli. Al punto da essere diventato un habituée dello stadio Maradona. Due presenze in tre giorni nel mitico stadio di Fuorigrotta per il modello e influencer 21enne. Tutto documentato sui social. La prima apparizione sabato sera, in occasione del match di campionato con l’Atalanta. La seconda per il martedì di Champions, contro gli azeri del Qarabag. E siccome Achille ha portato bene, adesso c’è chi pensa di offrirgli un abbonamento in tribuna: non è vero ma ci credo.

Achille Costacurta al Maradona per Napoli-Atalanta

Achille Costacurta è a Napoli da qualche giorno, come confermato da un video che ha spopolato sui social e relativo a un suo coraggioso bagno nelle gelide acque novembrine di Mergellina, con tanto di reazione sbigottita del papà. Insieme ai tuffi, ai tour in trattorie e ristoranti e a quelli nei negozi d’abbigliamento, il 21enne s’è concesso una puntatina allo stadio. Lo ha fatto, come accennato precedentemente, in occasione del match contro l’Atalanta, quando s’è presentato in tribuna d’onore con la maglia azzurra dei campioni d’Italia. “Stasera mi sento un p0′ De Laurentiis”, la battuta nel video postato su Instagram.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’invito del Napoli a Costacurta Jr per la Champions

Sorretti dal tifo di Achille, gli azzurri – reduci dalla disfatta di Bologna e dallo sfogo choc di Conte – si sono improvvisamente rigenerati. Prima il 3-1 ai nerazzurri di Palladino, poi il bis in Champions. Sempre sotto gli occhi di Achille, che – dopo una “prima” da semplice tifoso – è stato invitato nuovamente al Maradona su input del club partenopeo. Se in campionato erano stati i guizzi di Neres e Lang a deliziare il neo tifoso azzurro, in coppa a fare la differenza è stato un McTominay formato deluxe. Costacurta Jr, però, sui social ha taggato un “comprimario”: Lucca, l’attaccante di scorta dei campioni.

Colombari juventina, Billy milanista (forse)…e Achille?

Insomma, Napoli sembra aver fatto breccia nel cuore di Achille, che pure in passato – come confidato dalla mamma – aveva prima simpatizzato per l’Inter, poi per il Milan. Una sorta di “tradimento” per Martina Colombari, da sempre tifosissima della Juve, e per lo stesso Billy, simbolo del grande Milan, anche se dai “sentimenti” misteriosi: secondo la stessa Martina Colombari, infatti, il marito non è mai stato un vero tifoso rossonero e da piccolo simpatizzava per un’altra big. Di certo le partite di campionato per la famiglia Costacurta sono sempre più un’occasione di scontro: Juve, Milan, Napoli e…chissà.