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Achille Polonara, il ritiro dopo la battaglia con la leucemia: "Ci ho provato ma ho capito che è ora di dire basta"

Dopo aver combattuto negli ultimi due anni con due forme di tumore, Achille Polonara ha deciso di fermarsi: lo ha annunciato con un post su Instagram, spiegando di voler essere ricordato per il giocatore che è stato

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Roberto Barbacci

Roberto Barbacci

Giornalista

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Achille Polonara ha deciso: la sua avventura nel mondo del basket giocato termina qui, a 34 anni e mezzo, dopo aver lottato negli ultimi due e mezzo prima con una neoplasia testicolare, poi con una forma piuttosto aggressiva di leucemia mieloide acuta, che di fatto è la ragione per la quale l’ex giocatore della nazionale ha deciso di dire basta. “Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato, perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai, palla a spicchi”, ha scritto su Instagram, annunciando il ritiro.

In aggiornamento

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