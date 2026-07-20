Achille Polonara entra nello staff di Avellino: sarà assistant coach di Di Carlo, comincia la seconda vita nel basket

Dopo aver superato un tumore e una leucemia mieloide acuta, Achille Polonara torna nel basket in una nuova veste: appena preso il patentino da allenatore ha trovato un ingaggio come assistente ad Avellino

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La seconda vita cestistica di Achille Polonara comincia da Avellino. Con l’Halley Campania che ha deciso di offrirgli un ruolo all’interno dello staff tecnico, guidato dall’head coach Gennaro Di Carlo. Dopo aver ricevuto la tessera di allenatore con la qualifica di Allenatore Nazionale (e quindi aver brillantemente superato il corso previsto dalle norme FIP), Polonara non ha perso tempo a trovare una sistemazione, con la società irpina che ha voluto concedergli fiducia senza indugiare oltre.

Una nuova strada “obbligata” dopo il ritiro

Dopo aver visto la propria esistenza stravolta prima dalla neoplasia testicolare dell’autunno 2023 (brillantemente superata), poi soprattutto dalla leucemia mieloide acuta scoperta nel maggio dello scorso anno, Polonara ha cercato di ricostruirsi un’identità e soprattutto un nuovo percorso nel mondo che l’ha avuto per protagonista negli ultimi decenni.

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Dopo aver tentato di tenersi aperta una porta per il ritorno in campo, con la Dinamo Sassari che l’aveva messo sotto contratto con la promessa di aspettarlo tutto il tempo necessario che sarebbe servito per tornare a essere un giocatore, PolonAir aveva deciso di dire basta con un messaggio reso pubblico lo scorso 4 maggio, consapevole che dopo aver provato a rimettersi al lavoro in palestra non sarebbe mai stato in grado di raggiungere lo stesso livello di qualità di gioco precedente al trapianto di midollo al quale si era sottoposto l’estate passata.

Da qui l’idea di individuare una nuova strada, e la panchina è certamente quella che sembrerebbe addirsi di più all’ex giocatore della nazionale. Avellino ha voluto dargli immediatamente fiducia e Achille ha risposto in maniera entusiastica all’invito di entrare nel coaching staff.

La felicità di Achille, la fiducia incondizionata di Avellino

Sui social, Polonara ha ringraziato la società campana per averlo voluto fortemente in Irpinia. “Ci tengo a ringraziare l’Halley Campania Avellino Basket per avermi offerto questa enorme opportunità. Non vedo l’ora di iniziare, la squadra ha preso forma, manca soltanto un giocatore per completare l’organico. Personalmente sono davvero molto carico e felice di poter iniziare questa nuova esperienza e di collaborare con coach Di Carli e gli altri tecnici dello staff”.

I dirigenti biancoverdi hanno spiegato che “la scelta di Polonara è frutto di profonda stima reciproca nata nei mesi in cui abbiamo avuto l’onore di ospitarlo ad Avellino. Si è creata questa occasione ideale per avviare un dialogo e dal momento che Achille aveva il forte desiderio di iniziare una nuova esperienza nel mondo del basket, siamo stati felici di cogliere questa opportunità assieme.

Siamo certi che possa essere per lui l’inizio di una nuova carriera ricca di soddisfazioni da iniziare a costruire e vivere insieme”. Avellino milita in A2 e nell’ultima stagione è uscita nei quarti play-off in gara 5 contro la Fortitudo Bologna.