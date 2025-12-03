Achille Polonara tedoforo di Milano Cortina, Gregorio Paltrinieri il primo ad aprire il Viaggio a Roma

L'agenzia ANSA ha anticipato la notizia, la dimostrazione che Polonara c'è e che anche stavolta saprà trasmetterci quel desiderio di essere testimone del proprio tempo e dello spirito olimpico

In attesa che l’aereo ITA Airways che dalla Grecia atterri a Roma, portando in Italia la Torcia Olimpica aprendo il Viaggio della Fiamma Olimpica attraverso il nostro Paese fino a Milano, l’anticipazione dell’ANSA che condividiamo equivale a una autentica iniezione di quel desiderio che lo spirito olimpico dovrebbe suscitare. L’agenzia, nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre, ha reso noto infatti che dopo Gregorio Paltrinieri, primo tedoforo ad aprire il Viaggio della fiaccola sabato nella Capitale, tra i nomi degli sportivi investiti da questo compito ci sarà anche Achille Polonara.

L’arrivo della Fiamma Olimpica in Italia, a Roma

Ad aprire la prima frazione in programma sabato a Roma, dopo la cerimonia di accensione al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica Sergia Mattarella e le massime autorità compresa la presidente CIO Kathy Coventry, è stato scelto Gregorio Paltrinieri. Nuotatore protagonista di imprese irripetibili che gli sono valse le medaglie olimpiche a Parigi e a Tokyo, Paltrinieri è il primo tedoforo per il percorso del simbolo stesso dei Giochi Invernali.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Paltrinieri apre, tra i tedofori anche Polonara

Il Viaggio della Fiamma Olimpica, quindi, proseguirà con la sua staffetta grazie anche al cestista Achille Polonara, reduce da un trapianto di midollo conseguenza della sua leucemia dopo aver già ricevuto una diagnosi di tumore. Un personaggio amato, sostenuto e un uomo che anche in questa circostanza ribadisce il proprio diritto a vivere ogni singola esperienza, legata al basket quanto allo sport che ama e che ha segnato i momenti più decisivi della sua esistenza.

Di Francisca, Tamberi e gli altri big di sport e showbiz

E che attende di portare la Fiamma per la sua tappa. Oltre a Polonara, l’ANSA ha incluso nel lungo elenco dei tedofori i campioni olimpici di scherma Elisa Di Francisca e il saltatore Gianmarco Tamberi.

Nel percorso che verrà effettuato nella Capitale, si alterneranno nelle singole tappe il tennista Matteo Berrettini, i cestisti Gigi Datome e Andrea Bargnani, il campione di motociclismo Max Biaggi, il regista Giuseppe Tornatore, il cantautore Achille Lauro e l’interprete Noemi, l’attrice Claudia Gerini e la stilista Lavinia Biagiotti.

VIRGILIO SPORT