Achille Polonara rientra da Valencia per il trapianto di midollo, trovata donatrice. L'obiettivo è tornare, sempre

Annuncio di speranza che consente di continuare a vedere crescere un importante obiettivo per il cestista colpito dalla leucemia

Achille Polonara, nei giorni scorsi, è tornato a Bologna dopo aver trascorso a Valencia il tempo necessario – davvero – per le terapie che la scoperta della leucemia mieloide ha imposto a lui che aveva già conosciuto un simile percorso, ma che non perde quella lucidità, quella prospettiva di obiettivi. Da sportivo e da uomo.

A Valencia Polonara per le cure, arrivano Le Iene

In Spagna, Polonara è stata raggiunto da Le Iene che hanno affidato a un racconto televisivo quelle dichirazioni, quelle frasi che Achille ha deciso di rendere pubbliche a questo punto. E che anticipano una notizia che incoraggia, ovvero l’annuncio del trapianto.

A Nicolò De Devitiis aveva confidato che: “C’è stato un momento in cui ho pensato di farla finita, poi ho pensato ai miei figli e a mia moglie”. Ma oggi siamo già oltre e possiamo affermare, dopo quanto riferito dal Corriere Bologna che entro settembre, si sottoporrà al trapianto di midollo al Sant’Orsola, all’indomani della sua intervista nel corso della trasmissione di Italia 1: un frammento di vita di Polonara tradotto nel linguaggio televisivo de Le Iene per ricostruire alcuni momenti di verità nel suo personale rapporto con la leucemia mieloide che gli è stata diagnosticata a fine stagione.

Il trapianto entro settembre, trovata donatrice

L’inviato ha accompagnato l’atleta a sottoporsi agli esami e insieme sono tornati a Bologna, dove appunto Polonara sarà sottoposto al Sant’Orsola al trapianto di midollo.

Il cestista entrerà al Policlinico già la prossima settimana e l’intervento sarà effettuato entro le prossime due settimane, individuata una donatrice compatibile. Come ha affermato lo stesso Achille, era stato individuato anche un secondo donatore che ha consentito al giocatore di riservarsi uno spiraglio, rispetto a quanto sta attraversando e che ha riportato.

“Sono fortunato perché avevano trovato anche un altro ragazzo compatibile. Mia moglie è sempre con me, una colonna. Voglio ancora giocare e per questo non ho accettato il ruolo da scout”, ha spiegato. Il pensiero è per i suoi figli, ai quali spiega con delle parole e delle storie sempre nuove, dense di fantasia e di rassicurazioni quanto sta vivendo e che si riflette, inevitabilmente, anche su sua moglie e i loro bambini.

Il gesto della Dinamo Sassari

L’ex numero 33 della Virtus, legato profondamente a Bologna dove ha scelto di vivere con la sua famiglia, ha perfezionato l’accordo con la Dinamo Sassari che il 22 agosto ha annunciato il suo ritorno. In Sardegna Achille è già stato un biennio che da quelle parti tutti ricordano con affetto e trasporto: dal 2017 al 2019 Polonara ha vestito la maglia della Dinamo conquistando una FIBA Europe Cup e una Supercoppa, ha sfiorato uno scudetto perso dopo una serie di finale contro la Reyer Venezia, arrivata a gara 7.

Sassari, adesso, lo attende così come Bologna: il basket si stringe attorno ad Achille e ai suoi, per rivederlo sul parquet il posto dove si è espresso senza interruzione di continuità, con passione etrasparto. Quella che attendiamo di rivedere con la divisa dei sardi.