Ackermann: "Ho fatto un doppio sprint"

Pascal Ackermann, subito dopo l'arrivo, era raggiante: "Oggi ho dovuto fare un doppio sprint. Ai 250 metri dal traguardo ho dovuto frenare ma per fortuna Gaviria, che partiva in quel momento, ha finito per tirarmi la volata. Sentivo di avere tanta potenza nelle gambe. E' stata una tappa difficile, tutto il giorno sotto la pioggia. Sono contento di vestire la maglia ciclamino e spero di continuare a vincere in questi colori".

Per il portacolori della Bora-Hansgrohe si è trattato del secondo successo di tappa.

SPORTAL.IT | 15-05-2019 18:27