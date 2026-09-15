Ducati già oltre Bagnaia, Acosta lancia la sfida a Marquez: “Voglio il mondiale. Marc? Resta un rivale”

Il prossimo ducatista avverte il leader del mondiale in vista della prossima stagione. Compagni sì, ma non in pista

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

È un Pedro Acosta decisamente agguerrito quello che si proietta con i pensieri alla prossima stagione. Una stagione, quella 2027, che lo vedrà prendere il posto di Pecco Bagnaia in Ducati e che promette scintille. Lo spagnolo della KTM si prepara al grande salto e non fa nulla per indorare la pillola al prossimo compagno di scuderia, nonché attuale leader del mondiale in condivisione con Jorge Martin, Marc Marquez.

Acosta scalda il clima nel box Ducati

In casa Ducati il clima si fa rovente ancora prima di aver abbassato il sipario sulla stagione in corso. A scaldare gli animi in vista del mondiale 2027 ci ha pensato in queste ore Pedro Acosta, che dalle colonne di virtuali di AUTOHebdo invia un messaggio forte e chiaro al prossimo compagno di scuderia, Marc Marquez, capace da sempre – e Pecco (non proprio l’ultimo arrivato) ne è l’esempio più recente – di sbaragliare la concorrenza interna. Operazione a dir poco complicata, dunque, per lo Squalo di Mazarrón, che si dice però pronto a giocarsi tutte le chance che una moto come la Ducati offre.

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L’elogio a Marc

D’altronde, il talento non manca e i titoli in Moto3 e Moto2 sono lì a dimostrarlo. Ci crede Dall’Igna, che lo ha scelto per il post Bagnaia e ci crede lo spagnolo: “Arrivare in Ducati e poter condividere il box con Marc è una grande opportunità. È uno dei più forti della storia e ha una grande esperienza. Avere la possibilità di vedere da vicino come lavora e capire dove riesce a fare la differenza sarà estremamente interessante”.

La sfida a Marquez

“Detto questo”, ha proseguito Acosta, “Marquez sarà ovviamente anche un rivale. Posso imparare molto da lui, ma in pista l’obiettivo è sempre quello di battere tutti, anche il tuo compagno di scuderia. Non mi basta essere in MotoGP, voglio diventare campione del mondo, vincere gare e lottare il titolo. Non sarà facile e lo so, ma credo nelle mie capacità. Devo continuare a migliorare e attendere il momento giusto”.

La consapevolezza dello Squalo

Il numero 37, infine, ammette: “Ci sarà da imparare e da conoscere la moto, mi confronterò con una nuova squadra, un nuovo modo di lavorare e non posso pensare di arrivare in Ducati e sapere subito tutto. Sarà importante ascoltare, capire la moto e adattare il mio stile di guida di conseguenza. La moto è molto competitiva e quando hai gli strumenti per vincere, ci si aspetta che tu vinca. È inevitabile che la pressione sarà maggiore, ma so che cosa voglio”.