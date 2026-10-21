Ad Almaty fa festa solo Bellucci: subito out Darderi (e la Davis si allontana). Volandri "appeso" a Musetti e Cobolli

Ad Almaty finisce agli ottavi la corsa di Darderi, che sul cemento indoor è all'ottavo ko. di fila. Bellucci lotta con Etcheverry e si regala la sfida con Atmane. Stasera a Lione c'è Musetti, domani Cobolli

Un guaio tira l’altro per la “futura” Italia di Davis. Che continua a manifestare dubbi e perplessità in giro per il mondo, se è vero che anche Luciano Darderi ha visto subito il semaforo rosso al debutto nell’ATP 250 di Almaty: James Duckworth l’ha battuto in due set, e così facendo ha impedito all’italo-argentino il proposito di tornare in top 20 e soprattutto ha riacceso la solita spia dell’allarme in ottica Davis, visto che Darderi è uno dei nomi più gettonati nel possibile elenco che Volandri dovrà diramare. Elenco del quale non farà parte (salvo clamorose sorprese) Mattia Bellucci, che pure il so match ad Almaty l’ha vinto, garantendosi l’ottavo di finale contro Terence Atmane.

Darderi lotta, ma quando la palla scotta scompare

Darderi, a parziale scusante, può far vedere a tutti quello che è divenuto ormai un marchio di fabbrica: quando si gioca indoor (e quindi principalmente sul cemento) i nodi vengono sempre al pettine, nel senso che Luli non riesce mai a essere performante come lo si vede su altre superfici outdoor. Con questa fanno 8 sconfitte di fila nel match disputati al chiuso sul veloce (9 ko. su 10 complessivi in carriera), e tenuto conto che a Bologna sarà proprio questa la tipologia che andrebbe a trovare (campo veloce in un’arena al coperto) è evidente che Volandri non sarà poi così tanto propenso a concedere una chance al giocatore di Villa Gesell, che pure nella chiamata per la Davis ci spera, eccome.

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Dovrà passare però per Vienna (e poi da Parigi-Nanterre) per provare a convincere il capitano, perché contro Duckworth i segnali arrivati sono andati tutti nella direzione opposta a quella desiderata. Anche se poi, leggendo in profondità, il ko. è maturato per lo più su singoli dettagli: sul 5-6 e servizio nel primo set, avanti 30-0, Luciano ha beccato un filotto di 4 punti di fila sui quali l’australiano ha costruito un tesoretto, prendendosi il parziale dopo 41’ sin lì in totale controllo (e con i servizi dominanti).

Nel secondo l’unica palla break sin lì di tutta la partita e l’ha avuta proprio Darderi, ma l’ha sciupata (nel settimo gioco), e l’epilogo al tiebreak è stato inevitabile, ma non prima di aver annullato un match point sul proprio servizio. Sul 6-5 per l’italo-argentino il più pareva fatto, ma Duckworth ha reagito, annullato la palla set e poi, alla terza palla match (la seconda nel tiebreak), ha completato l’opera dopo 105’.

Bellucci, che grinta: elimina Etcheverry al terzo

Chi non ha perso l’occasione per fare strada ad Almaty è Mattia Bellucci, che rispetto a Darderi (che era testa di serie numero 2 e ha goduto di un bye all’esordio) è partito dai sedicesimi, sconfiggendo in tre set l’argentino Etcheverry per 7-6 2-6 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. Battaglia vera, agonistica e tecnica, tra due giocatori che solitamente non bazzicano troppo questi palcoscenici, ma che hanno saputo esaltarsi sfruttando le ondate di una partita che è andata via a strappi.

Nonostante una mole quasi doppia di errori gratuiti (46 a 25), il bustocco ha saputo fare di necessità virtù, sfruttando soprattutto i punti più caldi dell’incontro e anestetizzando le ottime percentuali con la prima dell’argentino, di poco inferiori all’80%. Nel primo set Bellucci ha resistito e al tiebreak s’è fatto bastare un singolo minibreak per spuntarla 7-5, poi però ha faticato nel secondo parziale a reggere l’urto di Etcheverry, che dopo aver ottenuto il break a zero nel quarto gioco non ha sfruttato 5 opportunità per un secondo break nel sesto, facendosene bastare una nell’ottavo a giochi ormai fatti.

Nel terzo però il lombardo ha reagito di nervi: 5 palle break non sfruttate nei primi due giochi sul servizio dell’avversario, ma è buona quella che si procura nel quinto game. Da lì la battuta fa il resto e produce il 6-4 finale e la sfida con Atmane in programma nella mattinata italiana di giovedì.

Il tris nei Challenger che ha fatto la storia

Bellucci nel fine settimana scorso era stato protagonista di un vero e proprio exploit per il tennis italiano, seppur in chiave “minore”: assieme a Passaro e Cadenasso aveva firmato una tripletta nei tornei Challenger, cosa mai avvenuta in passato. Bellucci s’era imposto a Jinan, in Cina (cat. 125), battendo in finale Landaluce. Passaro ha vinto a Maia, in Portogallo (cat. 100) e così facendo s’è riportato in top 150, mentre Cadenasso ha conquistato il Challenger 50 di San Gregorio di Catania e ha sconfinato in top 200.

Non sono prospetti che interessano Volandri, ma certo a questa Italia che ha Berrettini e Darderi in down qualche guizzo servirebbe, eccome. Sperando che a Lione da Musetti (stasera contro Koumae) e Cobolli (domani contro il vincente di Landaluce e Wawrinka) possano arrivare segnali beneauguranti. Ma quanto è dura la vita senza Sinner…