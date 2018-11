Adam Ounas: è sfida tra gialloblù

Trovare spazio nel Napoli è assai complicato per Adam Ounas e alla riapertura del mercato l’attaccante della nazionale algerina potrebbe essere girato in prestito a un altro club della massima serie.

Il Chievo è da tempo uscito allo scoperto per l’ex calciatore del Bordeaux, 22 anni appena compiuti, ma ora i ‘Mussi Volanti’ se la devono vedere con una rivale di tutto rispetto: il Parma, forte anche dei buoni rapporti tra il direttore sportivo Daniele Faggiano e la dirigenza dei partenopei, ha tastato il terreno e potrebbe anche spuntarla.

“Ounas ci piace? Che mi piaccia credo che non si dica nulla di nuovo. Il valore del calciatore è chiaro. Il Chievo dovrà capire in questo mese, come ripartirà con Di Carlo e quali risposte ci saranno dai calciatori e poi dopo saremo attenti sul mercato. Mercato di gennaio? La storia del Chievo è una storia di lotta” ha detto nei giorni scorsi il direttore sportivo dei veneti Romairone.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 15:50